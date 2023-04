Farol.live recebe performances Petricor e Atrito na programação de abril

performance Petricor, com Dharma Jhaz e MNTH, e no dia 25 deste mês é a vez de Viridiana e Rita Zart apresentarem Atrito. Os ingressos para Petricor estão à venda por meio da plataforma Sympla Duas artistas trans de destaque na cena musical integram a programação de abril do Farol.live, no Farol Santander POA (rua 7 de Setembro, 1.028). Nesta terça-feira (11), às 20h, o público poderá conferir a, e no dia 25 deste mês é a vez de. Os ingressos para Petricor estão à venda por meio da

Em Petricor, Dharma Jhaz e MNTH manipulam camadas de efeitos e texturas sobre instrumentos de sopro junto ao processamento de instrumentos eletrônicos, como bateria, sampler e sintetizadores. A busca é por paisagens sonoras que se desdobram em ritmos marcantes entregando ao ouvinte padrões cíclicos de relaxamento e transe.



Dharma Jhaz, travesti multi instrumentista, cantora, rapper e performer sonora, desenvolve através da performance, instrumentos de sopro e voz sua experimentação musical baseada em elementos empíricos e intercontinentais da cultura latina, jazz e punk, trazendo o conceito do seu latin punk jazz.

Luciano Valério, mais conhecido como MNTH, é um músico e produtor de Guarulhos, São Paulo, que vem buscando novos caminhos dentro tendo a eletrônica como ponto de partida para suas experimentações. Sua sonoridade é caracterizada por batidas robustas, aleatórias, distorcidas e repletas de texturas que transmutam em repetições de polirritmia e melodias que despertam o ouvinte padrões cíclicos de relaxamento e transe.

No dia 25, Rita Zart e Viridiana apresentam Atrito. As compositoras e performers juntam fragmentos de suas obras individuais e mergulham em uma livre exploração por caminhos onde suas trajetórias artísticas se encontram, se perdem e se recriam mutuamente. Numa experiência audiovisual provocativa e instigante, as artistas flutuam por releituras desconstruídas de seus repertórios atravessadas por imagens em vídeo, corpo, voz e sintetizadores. Fricção e confluência, atração e atrito geram reinvenção e uma apresentação inédita e imperdível.



Rita Zart é cantora, compositora, produtora musical e faz trilhas para filmes, assinando a composição e direção musical de importantes títulos da filmografia nacional, como Tinta Bruta, 7 Prisioneiros e Castanha, que estrearam nos principais festivais de cinema do mundo, como Berlin e Veneza. Seu primeiro trabalho autoral solo, o EP O Que Range foi lançado em 2019. Foi diretora criativa do álbum Transfusão de Viridiana, contemplado pelo Natura Musical e lançado em 2021. Em 2022 lançou seu 3º clipe, da música O Que Range, o single Tempo Tabu, e voltou aos palcos. Atualmente trabalha em seu primeiro álbum e está compondo a música original de três longas-metragens brasileiros.

Viridiana é produtora musical, compositora e performer. De Porto Alegre, a artista canta, por meio de suas canções eletrônicas, sua vivência como mulher trans no Brasil de hoje. Em 2021, lançou seu primeiro disco, Transfusão, pelo edital Natura Musical - projeto que além do álbum, entregou 3 clipes, um filme e um show de lançamento, sempre priorizando uma equipe majoritariamente composta por pessoas trans. Atualmente, a artista trabalha na expansão do seu catalogo (com o lançamento de faixas inéditas e preparando o segundo disco) ao mesmo tempo em que busca levar o show de Transfusão para novos locais.



O projeto produzido pelo festival Kino Beat e Cuco Produções é um espaço de incentivo à criação e experimentação em diversas linguagens e tecnologias, suas intersecções e desdobramentos. A programação conta com variadas imersões artísticas envolvendo nomes da cena cultural brasileira, apostando no cruzamento de música, artes visuais, artes cênicas, audiovisual e tudo mais que couber no imaginário de cada artista envolvido.



Com curadoria de Gabriel Cevallos, fundador e curador do Kino Beat Festival, as apresentações serão desenvolvidas de forma inédita ou em adaptações pensadas especificamente para o espaço, explorando os recursos e limitações da sala enquanto dispositivo criativo. Ao longo de 10 meses, o público poderá conferir 20 performances da primeira edição reunindo artistas de diferentes vertentes, com projetos comissionados ou adaptados que serão gravados ao vivo na sala e difundidos pelos canais do projeto.



Além das performances, atividades formativas gratuitas também serão promovidas como oficinas, palestras, vivências e workshops, criados a partir de tópicos práticos e teóricos derivados das apresentações artísticas. “O corpo presente, seja na prática dos artistas envolvidos ou na fruição do público, será premissa das apresentações. O objetivo é promover e difundir a produção artística autoral do estado do RS em intercâmbio com a produção nacional”, revela o curador.

SERVIÇO PETRICOR:

Quando: Terça-feira, 11 de abril, a partir das 20h;

Onde: Farol Santander POA (rua 7 de Setembro, 1.028), entrada pela rampa de acesso ao café Kofre, Centro Histórico, Porto Alegre;