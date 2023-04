Felipe Kuhn Braun ministra palestra gratuita sobre a história dos alemães no Estado

O Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (rua Germano Petersen Júnior, 250) recebe nesta quinta-feira (13), às 19h, o jornalista e escritor hamburguense Felipe Kuhn Braun para uma palestra gratuita, em parceria com o Consulado Geral da Alemanha. A partir de cartas e relatos de imigrantes, ele resgatará a história da imigração alemã no Rio Grande do Sul. São registros recolhidos durante décadas pelo pesquisador que digitalizou e catalogou dezenas de correspondências, escritas em sua maioria no século XIX, com descrições importantes sobre o cotidiano, a precariedade e a sobrevivência na região sul do país.Autor de mais de 20 livros, Braun se dedica à pesquisa sobre a colonização teuto-riograndense, interesse que começou quando, ainda estudante, resolveu ir atrás da genealogia e das origens de sua própria família. Com as cartas coletadas, ele mostra como a imigração alemã foi responsável pela formação das pequenas propriedades rurais, a produção agrícola, o comércio e o início da indústria, além da influência alemã no nosso desenvolvimento religioso, educacional e cultural.