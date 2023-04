Hoodoo Gurus celebra 40 anos de estrada em show no Araújo Vianna

Diretamente da Austrália, a banda de surf music Hoodoo Gurus está de volta ao Brasil com sua formação original, tocando grandes sucessos como What’s My Scene, Like Wow e Bittersweet. O encontro com os fãs gaúchos será nesta quinta-feira (13), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685). Ingressos, a partir de R$ 85,00, disponíveis pelo Sympla.

Especialmente na Capital, o público pode garantir desconto no ingresso mediante a doação de uma roupa ou acessório de surf. As arrecadações irão para projetos sociais do esporte.

O Hoodoo Gurus traz seu rock alternativo ao Brasil para celebrar seus 40 anos de carreira e para promover o novo álbum, Chariot of The Gods, lançado em 2022 após um hiato de 12 anos. A banda nasceu em 1981, em Sydney, e em meados dos anos 1980 se tornou globalmente popular com os álbuns Mars Need Guitars! (1985), Blow Your Cool! (1987) e Magnum Cum Louder (1989). Em 1998 o grupo fez uma pausa, retomando os trabalhos em 2003. Atualmente, a banda é composta por Dave Faulkner (voz e guitarra), Nik Reith (bateria), Brad Shepherd (guitarra) e Richard Grossman (baixo).