Programa de mentoria em moda e design para artistas negras está com inscrições abertas até 17/4

UMA - Universo Moda e Arte, programa de mentoria artística online que tem o objetivo de aproximar as criadoras do mercado de moda e design por meio de de capacitações voltadas para o desenvolvimento de carreira, com foco em criatividade, gestão, comunicação e desenvolvimento de novas ideias junto a outros artistas, críticos e agentes dos sistemas da arte, moda e design. O projeto conta com investimento do Instituto Lojas Renner e está com inscrições abertas para artistas visuais e gráficas, bordadeiras, ilustradoras, fotógrafas e artistas de lettering. As inscrições podem ser realizadas pelo site https://www.universomodaearte.com/



O programa elegerá 10 selecionadas e os nomes serão divulgados no dia 25 de abril pelo site e redes sociais do projeto. Os encontros iniciam em 2 de maio. Os nomes serão definidos após a seleção final das artistas, a fim de atender também as regionalidades das participantes. Cada uma delas receberá uma bolsa no valor de R$ 1.500,00, conforme participação ativa de 75% de presença. Até o dia 17 de abril, artistas negras de todo Brasil poderão se inscrever no, programa de mentoria artística online que tem o objetivo de aproximar as criadoras do mercado de moda e design por meio de de capacitações voltadas para o desenvolvimento de carreira, com foco em criatividade, gestão, comunicação e desenvolvimento de novas ideias junto a outros artistas, críticos e agentes dos sistemas da arte, moda e design. O projeto conta com investimento do Instituto Lojas Renner e está com inscrições abertas para. As inscrições podem ser realizadas pelopelo site e redes sociais do projeto. Os. Os nomes serão definidos após a seleção final das artistas, a fim de atender também as regionalidades das participantes. Cada uma delas receberá uma, conforme participação ativa de 75% de presença.

Com duração de três semanas, as mentorias foram planejadas para a construção de estratégias de carreira que respeitam a individualidade de cada artista e proporcionam ferramentas que permitem impulsionar o próprio trabalho, buscando ampliar as expectativas de atuação profissional, aproximando do mercado de moda e design e reconhecendo estes como potenciais ambientes de atuação.



Dividido em cinco módulos, os encontros contam com profissionais renomados em suas áreas de referência, de diferentes regiões do país e que contemplam grupos étnicos diversos, principalmente afrobrasileiro. Cada profissional convidado apresenta uma aula preparada exclusivamente para este programa. Além disso, eles irão propor um exercício específico, que será apresentado ao fim do módulo correspondente e que somará à entrega final proposta pelo projeto: apresentação das artistas no formato de pitch para exposição do próprio trabalho para agentes das artes e da moda, visando assim uma aproximação com ambos os mercados. Integram o corpo formativo Alex Tso e Ramo, da Diáspora Galeria, Dina Prates, do Instituto Estrela Preta, Denise Salles, Diretora Criativa, artista visual e fundadora da plataforma de experimentações manuais, têxteis e co-criativa Oroomin.co, e integrantes da Youcom, marca de moda e lifestyle jovem da Lojas Renner S.A. .



O projeto conta também com encontros de escuta psicoterapêutica coletiva. Segundo a criadora do projeto, a jornalista e mestra em Design Carol Anchieta, a atividade é de máxima importância no processo formativo: “por reconhecermos que ambos os mercados são reflexos do meio estruturalmente racista, reproduzindo assim um ambiente muitas vezes excludente e discriminatório, convidamos as psicólogas clínicas Andressa Moraes e Liziane Guedes, do Grupo Terapêutico Massani, para um reforço na autoestima, tomada de decisões e segurança das artistas negras ao apresentarem seus trabalhos para mercados majoritariamente dominado por homens e pessoas brancas”, revela.



A seleção das participantes será feita por Carol, pela artista visual, designer, produtora e escritora Mitti Mendonça e o artista e educador, fundador e residente no Ateliê Figa de Guiné, Wagner Mello, também diretores do programa. O pitch promoverá um encontro das alunas com curadores, agentes de arte, diretores de instituições que conhecerão em primeira mão os trabalhos desenvolvidos durante a residência para marcar o contato com o mercado.

SERVIÇO