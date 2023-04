Projeto Elas em Nós traz Imperatriz Leopoldina como personagem central da sexta temporada

mulheres que buscam uma vida mais plena e feliz. Idealizado e apresentado pelas irmãs gaúchas Luciane Münch e Márcia Ughini Villarroel, a série de vídeos educativos é fruto de anos de conversas entre elas sobre os diversos papéis vividos pelas mulheres contemporâneas, e como a trajetória de personagens femininas históricas podem trazer ensinamentos e inspiração para transitarem entre eles. Mais do que um canal de informação e entretenimento no YouTube, o Elas em Nós surgiu como um espaço de acolhida e união a todas as. Idealizado e apresentado pelas irmãs gaúchas, a série de vídeos educativos é fruto de anos de conversas entre elas sobre os diversos papéis vividos pelas mulheres contemporâneas, e como apodem trazer ensinamentos e inspiração para transitarem entre eles.

A sexta temporada, centrada na história da Imperatriz Leopoldina, é dividida em três episódios, e tem estreia marcada para o dia 13 de abril. Entre os temas estão a atuação política e o apagamento do papel da imperatriz na independência do Brasil (assim como ainda hoje as mulheres são invisibilizadas em seus postos de trabalho); as alianças estabelecidas por ela ao longo da vida e o preço que foi pago por isso; além de saúde e somatização - todos os tópicos são conectados com cenário do universo feminino no presente.

Criado em 2020, o canal parte de uma perspectiva “femiholística” para debater a jornada de outras mulheres que, ao longo da história, também foram desafiadas a transitar entre múltiplos papéis, para aprender com elas. A partir desse conhecimento, se propõe transpor essas ferramentas para o contexto atual. A escolha pelas personagens centrais leva em conta mulheres conhecidas cuja história era mal contada ou contada às avessas; por ícones em determinadas áreas ou situações; ou que deixaram uma marca na história do Brasil. O projeto já conta com cinco temporadas disponíveis no Youtube; entre os nomes femininos cujas histórias já foram temas de discussão estão Cleópatra, Joana d’Arc, Frida Kahlo, Chica da Silva e Maria Callas.