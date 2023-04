Obras de Vera Wildner fazem parte de exposição familiar no Paço Municipal

Vera Wildner (1936-2017) Karin W. Paiva e André Santos. Mas há também os laços familiares e afetivos que unem o trio, que responde pelas obras que estarão expostas no Porão do Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10 - Centro Histórico) a partir das 18h desta quarta-feira (12), quando acontece a abertura da mostra Sob Forma de Oração. A visitação é gratuita e segue aberta de segunda a sextas, das 9h às 12h e das 13h30min às 17h, até o dia 26 de maio. A intenção consciente de lidar com os mistérios da vida humana é um ponto em comum entre os artistas. Mas há também os laços familiares e afetivos que unem o trio, que responde pelas obras que estarão expostas no(Praça Montevidéu, 10 - Centro Histórico) a partir das 18h desta quarta-feira (12), quando acontece a abertura da mostra. A visitação é gratuita e segue aberta de segunda a sextas, das 9h às 12h e das 13h30min às 17h, até o dia 26 de maio.

Crítica, professora e orientadora de Artes Visuais, a curadora da mostra, Maria Amélia Bulhões, destaca que buscou fazer uma "costura" do trabalho dos outros dois artistas com o de Vera Wildner, tendo em vista que a mostra é um tributo à artista que se dedicou ao ofício de professora do Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre durante décadas.

Amiga e admiradora do trabalho de Vera, Maria foi convidada por Karin, filha da artista falecida, para colaborar com a exposição em forma de homenagem, cujo título foi eleito por meio de uma sugestão intuitiva da curadora. "Entre as obras que estarão expostas, há um oratório que foi utilizado por Vera na sua última mostra, O Fim é o Começo, que ocorreu no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs). Lembro que aquela exposição me encantou muito, e era muito interessante e linda", comenta a curadora.

Mas o título da mostra Sob Forma de Oração também dialoga com o processo criativo de Karin. A artista visual, que - neste projeto - homenageia a mãe com a obra série Cartas, afirma que costuma pintar de joelhos. "Esta prática iniciou em 2020, quando passei alguns meses ocupando um estúdio de 18 metros quadrados, que não tinha muito espaço, e então passei a pintar ajoelhada no chão. Mesmo mudando de ambiente, me acostumei com isso", comenta. Autora de uma pintura visceral, vibrante, cheia de energia - nas palavras da curadora - Karin imprime toda sua emoção e amor à mãe, celebrando a existência da artista plástica que também foi fundadora do Atelier Galeria Estaggio, onde ensinava técnicas de pintura.

"As pinceladas de Vera Wildner expressaram suas memórias e as inquietudes humanas com vida e morte e a Paz Universal", comenta Maria Amélia. "Sua obra é um livro da vida, de sua vida, da vida de todos nós. Adepta ao budismo, sua profundidade atravessou as vidas de artistas e alunos; encantou familiares e amigos próximos que agora reúnem-se para celebrar, em forma de oração, essa luminosa passagem sobre a Terra." Entre as mostras que marcaram a carreira de Vera, a curadora destaca, além de O Fim é o Começo, também Delcia - Vestido de Noiva e Silêncio (ambas no Margs) Nascer/Renascer (na Galeria Xico Stockinger da Casa de Cultura Mario Quintana) e Manuscritos (exposição na Casa do Brasil, em Madri, em 1998).

"Ao contrário de Karin, a pintura da Vera era mais sutil, diáfana refinando suas obras na vivência do vazio e na plenitude da luz", observa Maria Amélia. "No entanto, acho que ela influenciou muito tanto a filha, quanto o sobrinho (André Santos), no que se refere ao conceito de complexidade da obra e a relação dos artistas com a própria arte", comenta. "E, no que se refere ao meu olhar, posso dizer que fui concebendo a exposição a partir dos trabalhos deles." De acordo com a curadora, o "sagrado" é uma temática que "costura" as obras dos artistas com o da homenageada. Segundo ela, a escolha das obras que integram a mostra atual - e toda a condução dos trabalhos, que foram desenvolvidos nos últimos quatro meses por Karin Paiva e André Santos - passou por "decisões mais afetivas".

Imprimindo toda sua emoção e amor pela mãe, e celebrando sua existência, Karin seguiu as trilhas das mensagens xamânicas, recuperando signos e ensinamentos dessa tradição. As quatro portas, o vento, os animais e as cores intensas de suas Cartas, apresentam mensagens que a artista entrega usando seu corpo como veículo das energias da natureza (águas, raízes, sangue, rabos de lagartos, pássaros, entre outros elementos que surgem nas telas), que explodem como visões ao mesmo tempo viscerais e espirituais.

"Eu e minha mãe sempre trabalhamos com espiritualidade na vida, além da arte. Ela era budista, e eu sou adepta do xamanismo. O resultado é um trabalho feito com o vento, que destaca que a espiritualidade acalma a tempestades da vida, e, assim, se formou uma oração." As flores bordadas nas telas são as linhas que ligam mãe e filha, segundo a artista visual. "Ela sempre admirou e respeitou meu trabalho, e sempre dizia que meus bordados eram encantadores, e é uma entrega incrível: toda essa mostra eu fiz em um amor, real, vivenciado para ela."

Santos, que segue um caminho diferente, mais racional e técnico, afirma que ainda assim respeita a intuição na escolha dos materiais. Sem recorrer a nenhuma tradição religiosa ou filosófica, ele estabelece uma espécie de ritual, configurado em desdobramentos do espaço, criando um trajeto para refletir sobre a nossa existência, tendo a morte como pano de fundo.

Utilizando fotografias autorais de imagens cemiteriais que ele mesmo realiza, instaura um percurso que dá nome à sua série: Entre o céu e a terra. "Essa espécie de caminho com imagens tumulares, fazem ainda uma reflexão sobre a vida, a morte e a eternidade, que Vera tratava na sua obra toda", explica o sobrinho da artista, que imprimiu estas fotografias e inseriu plotagens e linguagem pictória, com

monotipia, e finalizou com técnica da encáustica por cima das pinturas. "Esses trabalhos, que ficam na sala expositiva vão culminar com dois grandes painéis, que são o céu e a terra - neste caso, fotografias sublimadas em tecidos, com sobreposições, diversidade de materiais e linguagem bastante contemporânea", completa.