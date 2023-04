Releitura multimídia de O Homem e a Mancha vai passar por nove cidades do RS

A montagem tem direção de Aimar Labaki e é estrelada por Marcos Breda, mesmo ator da versão original do espetáculo. Breda revive e dialoga com o seu eu dos anos 90, transitando entre diferentes histórias. Propondo diálogo entre a memória e o presente, a peça traz, inclusive, o próprio Caio Fernando Abreu, que pode ser ouvido, através de gravações, dando ideia do que imaginou para as cenas. Releitura da peça homônima de 1996, último trabalho teatral de Caio F. Abreu antes de sua morte, O Homem e a Mancha: Multimídia vai subir em palcos de diversas cidades do Estado neste mês. O circuito começa na próxima terça-feira (11) e se estende até o dia 22 de abril. Numa promoção do Sesc/RS, o espetáculo passará por Lajeado, Montenegro, Caxias do Sul, Camaquã, Pelotas, Gravataí, Canoas, São Leopoldo e Uruguaiana. A primeira apresentação é nesta terça (11), às 20h, no Teatro do Sesc Lajeado (Rua Silva Jardim, 135). Em seguida, a montagem segue para as outras cidades, conforme listagem abaixo. Os ingressos custam a partir de R$ 15,00 e estão disponíveis no site da instituição.A montagem tem direção de Aimar Labaki e é estrelada por Marcos Breda, mesmo ator da versão original do espetáculo. Breda revive e dialoga com o seu eu dos anos 90, transitando entre diferentes histórias. Propondo diálogo entre a memória e o presente, a peça traz, inclusive, o próprio Caio Fernando Abreu, que pode ser ouvido, através de gravações, dando ideia do que imaginou para as cenas.

Confira a programação completa:

Data: 11/04 (terça-feira)



Horário: 20h



Local: Teatro do Sesc Lajeado (Rua Silva Jardim, 135)





Data: 12/04 (quarta-feira)



Horário: 20h



Local: Teatro Therezinha Petry Cardona - Montenegro (Rua Capitão Porfírio, 2141)





Data: 13/04 (quinta-feira)



Horário: 20h



Local: Teatro do Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira Cesar, 2462)





Data: 15/04 (sábado)



Horário: 20h



Local: Teatro do Sesc Camaquã (Rua Marcírio Dias Longaray, 01)





Data: 16/04 (domingo)



Horário: 20h



Local: Teatro do Sesc Pelotas (Rua Gonçalves Chaves, 914)





Data: 18/04 (terça-feira)



Horário: 20h30min



Local: Teatro do Sesc Gravataí (Rua Anápio Gomes, 1241)





Data: 19/04 (quarta-feira)



Horário: 20h



Local: Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340)





Data: 20/04 (quinta-feira)



Horário: 20h



Local: Teatro do Sesc São Leopoldo (Rua Marquês do Herval, 784)





Data: 22/04 (sábado)



Horário: 20h



Local: Teatro do Sesc Uruguaiana (Rua Flores da Cunha, 1984)