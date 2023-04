O Butiá prepara Páscoa com Jazz na Beira e sunset

Festejando o feriadão, o Butiá (Rod. Frei Pacífico, 4100) montou um final de semana de muitas atrações. Para embalar o fim de tarde da sexta-feira santa (7), a fazenda à beira do Guaíba montou um cardápio especial com peixes para o almoço e show de Terzetto Amici às 17h15min. Sábado (8) é a vez do sunset com dj Gustavo Bassani, tocando a partir das 15h. No domingo (9), o Jazz na Beira começa às 17h com Jazz Passengers, banda que conta com o baterista Bruno Braga do conjunto Marmota, apresentando o grande Jorginho do Trompete. Em todos os dias, os ingressos custam R$ 90,00 e dão direito a R$ 50,00 de crédito para consumo na propriedade. As reservas devem ser feitas pelo site de O Butiá.Abrindo a programação do feriado, o Jazz na Beira do Butiá recebe o conjunto Terzeto Amici, que percorre vários estilos e períodos musicais, tocando de Vivaldi a Elton John. A tarde de sábado será embalada por Gustavo Bassani, produtor musical, DJ e multi-instrumentista. Gustavo traz sonoridades do jazz a house music, passando por soul, boogie, ambient e dub. No domingo de Páscoa, o Butiá recebe o grupo The Jazz Passengers, trazendo o melhor do Jazz ao estilo New York em repertório especial para a ocasião.