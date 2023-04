Ospa lança 2ª edição do Ópera Estúdio, curso pioneiro e gratuito voltado a cantores líricos

O Ópera Estúdio – Curso de Formação Interdisciplinar para Cantores Líricos proporciona uma oportunidade única para cantores líricos que desejam se profissionalizar: seis meses de aulas gratuitas com grandes referências da música, realizado pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Cantores com mais de 18 anos podem se inscrever pelo site da Ospa a partir desta segunda-feira (10) até o dia 30 de abril. Após audições, os aprovados terão aulas entre maio e novembro deste ano. O projeto oferece a cantores em início de carreira a possibilidade de estudar junto de professores referências na área. Ao mesmo tempo, os participantes ganham uma vitrine para demonstrar os conhecimentos adquiridos: o projeto terá recitais abertos ao público e será concluído com a montagem completa da ópera Carmen, de Georges Bizet. Ao longo do período letivo, os participantes terão disciplinas regulares semanais e quinzenais, masterclasses e workshops sediados na Casa da Ospa e no Complexo Theatro São Pedro e Multipalco. Ao todo, serão disponibilizadas 12 vagas para alunos ativos e 18 vagas para suplentes/ouvintes.