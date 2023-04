Documentário Rio, Negro que traz contribuição da população negra na formação do Rio de Janeiro estreia em Porto Alegre

Entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX, o Rio de Janeiro foi o epicentro da chegada de mais de 2 milhões de pessoas negras escravizadas no Brasil. O documentário Rio, Negro, da Quiprocó Filmes, distribuído pela Pipa Pictures, aborda e demarca - por meio de entrevistas com grandes personalidades e intelectuais cariocas, além de imagens históricas - os processos sociais, políticos e as profundas transformações ocorridas naquele período no Rio devido à presença e à influência de pessoas negras de origem africana. O filme estará em cartaz a partir desta quinta (6), no Cine Bancários (Rua Gen. Câmara, 424), às 15h.Trazendo uma perspectiva afrocentrada sobre a formação da cidade, o documentário revela o protagonismo individual e coletivo da população negra, bem como a perseguição institucional que culmina na transferência da capital para Brasília também como uma estratégia de apagamento desta população. Rio, Negro apresenta argumentos históricos inéditos que articulam o ideário racista que molda nossas relações sociais, a mudança da capitalidade nacional e os efeitos políticos decorrentes desse processo sobre o Rio de Janeiro.