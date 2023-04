Basílica das Dores oferece concerto com obras sacras para celebrar a Páscoa

Em alusão ao feriado de Páscoa, a Basílica Nossa Senhora das Dores (Rua dos Andradas, 587) oferece um concerto com obras sacras históricas com temática religiosa nesta sexta-feira (7), às 17h. O projeto Sacra Harmonia, sob o comando do maestro André Delair, conta com elenco de 16 cantores e seis instrumentistas para interpretar o repertório escolhido. A entrada é franca. A primeira obra a capella, ou seja, sem acompanhamento instrumental, será o Miserere de Gregório Allegri, composição do início do século XVII sobre o Salmo 50, pela qual gerações reverenciam como uma obra-prima composta para o serviço litúrgico da Capela Sistina. A segunda obra, também do mesmo compositor, será a o Adoremus in aeternum, uma obra de menor fôlego, mas que encanta pela beleza de suas harmonias, revezando música polifônica com o canto gregoriano. A parte final está reservada para o Stabat Mater de Leopold Keyser. A obra barroca é construída sobre um poema medieval que narra as dores de Maria aos pés da cruz do filho Jesus Cristo.