Bairro Pintinga recebe apresentação e oficina de teatro do Levanta FavelA

O Bairro Pitinga será palco neste fim de semana para várias atividades teatrais do grupo Levanta FavelA. No domingo (9), às 16h, o grupo faz mais uma apresentação do espetáculo de rua Maria, Suas Filhas e Seus Filhos. O evento acontece na esquina das ruas Armando Pedro da Rosa com a Walther Schneider. E no sábado (8), às 16h, no Salão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Rua Armando Pedro da Rosa, 221), realiza-se a oficina de teatro de rua, com entrada franca. Interessados a partir de 13 anos podem se inscrever no local.



As atividades integram o projeto Teatro de Rua Pra Resistir e Pra Lutar, do grupo Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta FavelA, realizado com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (Fumproarte). A iniciativa consiste em apresentações teatrais e oficinas de teatro de rua em seis diferentes bairros de Porto Alegre, entre março e abril. A próxima e última atividade se dará no Bairro Lami, nos dia 15 e 16 de abril.