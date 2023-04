Festival Internacional de Dança de Porto Alegre tem inscrições abertas e traz ícones da dança mundial à capital

A terceira edição do Festival Internacional de Dança de Porto Alegre (FIDPOA) vai trazer grandes ícones da dança mundial para participarem como jurados do evento, que vai distribuir bolsas nacionais e internacionais. Nomes como Robert Parker e Deborah Hess estarão selecionando talentos no evento que acontece de 6 a 11 de junho no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). As inscrições para o evento já estão abertas e vão até o dia 30 de abril. Os interessados devem se inscrever pelo site. A Mostra Competitiva FIDPOA está aberta para bailarinos e estudantes de dança de todas as nacionalidades dos 9 aos 25 anos. O festival vai premiar os melhores em quatro estilos: Ballet Clássico de Repertório, Dança Contemporânea, Neoclássico e Danças Livres (que podem incluir Jazz, Street Dance, Dança de Salão, etc.). O FIDPOA será também uma seletiva para a final mundial do YAGP, a maior competição de dança do mundo, que será realizada em Tampa, nos Estados Unidos, em abril de 2024.