Atividades gratuitas na Fundação Iberê

A Fundação Iberê (Av. Padre Cacique, 2.000) vai abrir para visitações gratuitamente de quinta-feira a domingo. No sábado, além da visitação, será realizada a Oficina Pintura e Cor, em diálogo com a exposição André Ricardo: Da pintura necessária. Voltado ao público a partir de 12 anos, a atividade é gratuita e será ministrada, das 15h às 17h, por Pamela Zorn, que abordará a potência da cor presente nas obras de André. Inscrições pelo site da fundação.

Recanto Maestro procura jovens músicos

A Orquestra Jovem Recanto Maestro abre inscrições para novos alunos de instrumentos de cordas (violino, viola, violoncelo, contrabaixo), sopros (oboé, clarinete, fagote, trompete, trombone, flauta transversa, tuba) e percussão. As aulas são realizadas em São João do Polêsine, Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Restinga Sêca, Agudo e Santa Maria. O projeto oferece gratuitamente o acesso ao instrumento e o transporte para os ensaios, realizados aos sábados no Recanto Maestro. A Orquestra recebe alunos a partir de 5 anos de idade, e interessados podem se inscrever e buscar mais informações pelos telefones 55 99685-6046 e 55 99616-2761.

Opções de lazer no BarraShoppingSul

O BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300) oferece diversas atrações para quem vai passar o feriadão de Páscoa em Porto Alegre e região. Entre as opções de lazer, estão o ClimbMania, na Praça Rosa dos Ventos, um circuito com desafios lúdicos e temáticos em cartaz até 14 de maio e ingressos disponíveis no site da atração. Há também o Vila Trampolim (ingressos no site da atração), a Hotzone (com ingressos no local) e o BarraCadabra (pelo aplicativo MultiVocê). O Cinemark e o Circo Fantástico, prorrogado até 16 de abril, também funcionam durante o feriado.