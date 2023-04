Morre Seymour Stein, empresário da música que revelou Ramones e Madonna

Empresário da música e dono da Sire Records, gravadora que lançou nomes decisivos do punk rock, indie e new wave, Seymour Stein morreu no domingo (2), aos 80 anos, em Los Angeles (EUA). A filha de Seymour, Mandy, confirmou a morte, após uma longa batalha contra o câncer. Nascido Seymour Steinbigle em Nova York, em 1942, ele ganhou espaço na música como funcionário da revista Billboard, onde começou copiando à mão as velhas listas de sucessos da revista, para fins de arquivo. Ele trabalhou para gravadoras como King Records e Red Bird Records antes de, em sociedade com Richard Gottehrer, abrir sua própria empresa.Fundado em 1966, o selo Sire caracterizou-se por manter um espírito independente e ousado, assinando artistas muitas vezes desconectados da sonoridade em voga nas paradas. Após bons resultados de vendas com artistas como Fleetwood Mac e Focus, no começo dos anos 1970, Seymour Stein aceitou assinar contrato com os Ramones e Talking Heads - bandas que, mesmo sem estourarem comercialmente, se tornaram influências fundamentais no rock que seria feito no mundo todo nas décadas seguintes. Posteriormente, bandas como The Cure, Depeche Mode, Echo & The Bunnymen, The Smiths e Pretenders também contaram com o apoio decisivo da Sire em suas carreiras.O maior sucesso comercial descoberto por Stein foi a cantora Madonna, que ainda era uma atração relativamente desconhecida quando assinou com a Sire, em 1983. A partir do apoio da gravadora, a artista tornou-se um fenômeno mundial, com mais de 20 singles de sucesso e álbuns como Like a Virgin (1984) e Like a Prayer (1989). Mais recentemente, ele ofereceu contrato a artistas como o rapper Ice-T, Seal, k.d. lang e Wilco.