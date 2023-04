Rua Coberta de Canela oferece programação especial de Páscoa

Para comemorar a Páscoa, a Rua Coberta de Canela (Largo Benito Urbani nº 77) tem programação especial e gratuita durante todo o fim de semana. De sexta-feira (7) a domingo (9) a diversão se divide entre peças teatrais, feiras de artesanato e espetáculos de música.



Nos três dias do fim de semana o espetáculo Em que posso lhe ajudar será apresentada em quatro horários. Com direção de Cainã Kosaveritz, a peça conta a história do coelho Elcio Evaristo Eduardo Quinto, que trabalha no Serviços Operacionais Pascoalinos, o "SOPA", e é responsável pelo setor de pedidos e reclamações, o "Serviço de Atendimento Coelhístico da Páscoa - SAC da Páscoa”.



No sábado, dia 8 de abril, das 10h às 20h, também acontece a Feira de Artesanato & Moda, trazendo trabalhos de artesãos e artistas locais e da região. No final da tarde, às 18h, a Orquestra de Sopros de Nova Petrópolis se apresenta para os visitantes. Regida pelo maestro Lincoln da Gama Lobo, traz um repertório que vai do clássico ao popular, passando por ritmos brasileiros e latinos, temas eruditos e contemporâneos, jazz, rock and roll, trilhas de filmes e músicas folclóricas.