Três décadas de Paulo Monteiro no Instituto Ling

Nesta terça-feira (4), o Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) recebe a exposição Paulo Monteiro: Linha do Corpo. Com curadoria de Virginia H. A. Aita, a mostra reúne 67 obras criadas entre 1990 e 2022 pelo artista paulista. A exibição pode ser conferida até o dia 17 de junho, de segunda a sábado, das 10h30min às 20h, sempre com entrada franca. Há também a possibilidade de agendar uma visita guiada pela equipe educativa, sem custo, pelo site do centro cultural.

Trazendo mais de três décadas de produção artística de Monteiro, a exposição traça um panorama da carreira do artista, apresentando trabalhos importantes da sua vasta produção, iniciada na década de 1990 e voltada à arte minimalista e ao neoconcretismo. Reúne desenhos em grafite sobre papel, guaches, peças de parede e esculturas criadas com materiais como chumbo fundido, bronze e ferro.

Além das obras, o público pode conferir uma linha do tempo com detalhes sobre a trajetória do artista. A cronologia inicia ainda na sua adolescência, com o interesse por histórias em quadrinhos, resgata suas principais influências, experimentos artísticos e exibições no Brasil e no exterior, e ainda relembra momentos importantes, como a criação do grupo Casa 7 ao lado de Carlito Carvalhosa, Rodrigo Andrade, Nuno Ramos, Fabio Miguez e Antônio Malta.

Paulo Monteiro é um dos expoentes da geração surgida nos anos 1980 no Brasil. Suas obras foram destaque em mostras nacionais e internacionais, e atualmente integram inúmeras coleções permanentes, incluindo Museu de Arte Moderna de Nova York, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, etc.