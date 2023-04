Theatro São Pedro recebe exposição em homenagem ao Dia dos Povos Indígenas

Em abril, mês em que será celebrado o Dia dos Povos Indígenas (19), a Sala de Exposições do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) recebe a Mostra Ave, Tekohá/Curumim, uma homenagem aos povos originários, trazendo um novo olhar sobre a cultura Guarani, através da literatura, da poesia e da música. A exposição abre nesta quarta-feira (5), às 18h30min e fica em cartaz até o dia 30 deste mês. A visitação é gratuita. A iniciativa é da escritora Cleonice Bourscheid, que, há quase duas décadas, tem uma produção literária dedicada a temas voltados à natureza. A exposição conta com poemas seus, além de fotografias de Aristóteles Bourscheid e ampliações fotográficas de pinturas a guache da artista Joana Puglia, além de artesanato guarani. A autora, recentemente premiada no Salão do Livro de Genebra, estará autografando as obras na ocasião. Parte da renda será revertida para o Coral Infantil Pindó Poty.