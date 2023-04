Pedro Longes oferece aulas de canto em parceria com o Grupojogo

Interessados em desenvolver seu canto, voz e expressão vocal terão a oportunidade de ter aulas com o cantor e compositor Pedro Longes. O artista tem inscrições abertas para seu curso Fundamentos do Canto e da Voz na Prática, que acontece todas as quartas-feiras de abril, às 21h, no Espaço do Gurpojogo (Rua Santa Cecília, 1.528). As quatro aulas tem o valor total de R$ 350,00 e o curso conta com uma bolsa afirmativa destinada a pessoas pretas, indígenas ou LGBT+. As vagas são limitadas, com inscrições pelo site do Grupojogo.Através de atividades práticas, criativas e em grupo, Longes apresenta técnicas tradicionais e contemporâneas associadas às propriedades físicas do som e importantes conceitos musicais, entregando aos alunos ferramentas para um canto e fala mais conscientes, saudáveis e interessantes. Pedro, que recentemente aprofundou seus estudos em canto popular no Instituto ProJazz Chile, em Santiago do Chile, trará atividades de improvisação, relaxamento, aquecimento, além de exercícios que exploram a flexibilidade da voz.