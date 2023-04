Livro A terra das coroas, que celebra protagonismo negro, será lançado na PUCRS nesta segunda (3)

O livro infanto-juvenil A terra das coroas, do escritor Yannikson, será lançado nesta segunda-feira (3), a partir das 19h15min, na sala 305, auditório do prédio 8, da Escola de Humanidades da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681). A edição, fruto do trabalho de conclusão do curso do autor em Escrita Criativa pela Pucrs, é a primeira da série literária Narrativas sensíveis e outras histórias, idealizada e com a curadoria e editoria da professora do curso de Escrita Criativa e do curso de Letras da Pucrs, Janaína de Azevedo Baladão. A entrada é franca.Além do lançamento do projeto e do livro, o evento contará com sessão de autógrafos e um bate-papo sobre identidades negras, com participação do autor, da ilustradora da obra, Bárbara Luiza Farias, e da convidada especial Mayura Matos, mulherista africana, mãe e multiartista, que tem voltado sua pesquisa para a lei 10.639 (sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira) e para trabalhos direcionados à autoestima do povo-corpo preto, por meio das artes cênicas.