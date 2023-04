Associação de Críticos de Cinema do RS promove sessão especial do longa O pastor e o guerrilheiro

A Associação de Críticos do Cinema do Rio Grande do Sul (ACCIRS) comemora 15 anos de atividades com uma exibição especial: a pré-estreia do longa-metragem brasileiro O pastor e o guerrilheiro, novo filme do diretor José Eduardo Belmonte, exibido no 50º Festival de Cinema de Gramado. A sessão será nesta quarta-feira (5), a partir das 19h30min, na Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736), para associados e convidados. Haverá venda de ingressos para o público conforme a capacidade de lotação da sala.Na mesma ocasião serão entregues os certificados para os vencedores do Prêmio Accirs para os Melhores do Ano em 2022. O longa que será exibido na sessão especial conta a história do jovem comunista João, que em 1968 deixa a universidade e vai para uma guerrilha na Amazônia. João é capturado pela polícia e enviado para uma prisão em Brasília, onde encontra Zaqueu, um cristão evangélico preso por engano. Eles sofrem juntos, superam diferenças ideológicas, se ajudam e marcam um encontro para 27 anos depois, à meia-noite, na virada do milênio.A ACCIRS reúne cerca de 60 profissionais de diversas áreas que se dedicam à reflexão sobre a Sétima Arte. Entre as atividades propostas pela ACCIRS estão seminários sobre crítica, grupos de estudo sobre a linguagem audiovisual, sessões de cinema com debates, conteúdo em vídeo online, dossiês temáticos e a participação em júris da crítica nos principais festivais de cinema do Estado.