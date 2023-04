Bublitz Galeria de Arte apresenta exposição sobre trajetória do artista Erico Santos

Grande nome da arte gaúcha atual, Erico Santos prepara uma exposição retrospectiva para comemorar seus 50 anos de trajetória artística. Em uma realização da Bublitz Galeria de Arte, a mostra O Universo Pictórico de Erico Santos estará na Casa das Artes Regina Simonis (Rua Marechal Floriano, 651), em Santa Cruz do Sul. Com vernissage na quarta-feira (5), às 19h, a exposição abre a partir desta quinta-feira (6) e fica em cartaz até o dia 29 de abril. A visitação ocorre de segunda a sexta, das 10h às 16h30min, e, aos sábados, das 10h às 14h. A entrada é franca.O Universo Pictórico de Erico Santos é uma exposição formada por 35 obras do artista. Depois da inauguração, em Santa Cruz do Sul, a mostra deve percorrer outras cidades do Estado, como Caxias do Sul e Bagé. A temporada será concluída na Bublitz Galeria de Arte, em Porto Alegre, em 2024, ano que marca o cinquentenário da trajetória artística de Erico Santos.