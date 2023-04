Exposição Paisagens (im)prováveis inaugura na Gravura Galeria de Arte

Nesta quarta-feira (5), acontece o lançamento para convidados da mostra coletiva Paisagens (im)prováveis, na Gravura Galeria de Arte (Rua Corte Real, 647). Coordenada pela curadora Ana Zavadil, a exposição terá trabalhos de 20 artistas, além de uma produção do acervo de Lou Borghetti. A exposição poderá ser visitada até o dia 6 de maio, de segunda à sexta-feira, das 9h30min às 18h30min, e nos sábados, das 9h30 às 13h30min.Falecida em 2020, Lou Borghetti deixou um legado de milhares de obras, dentre as quais está a série Possíveis Paisagens, na qual trabalhou por vários anos, agora disponível para visitação. Paisagens (im)prováveis aborda um conceito que aponta para algo que não é absoluto, nem provável, mas que pode estar no limite ou no limiar de algo, entre uma possibilidade de ser ou não paisagem. A várias linguagens utilizadas trazem paisagens pessoais, cujo ponto de partida pode ser de uma paisagem real ou, como na maioria dos casos, um conceito em campo expandido.