Cia. Incomode-Te celebra 15 anos com apresentação da peça Espera no Multipalco

Um dos mais premiados grupos teatrais gaúchos, a Cia. Incomode-Te completa 15 anos de atividade em 2023. A programação especial de aniversário tem início com a estreia de Espera, texto inédito de Nelson Diniz, que está no elenco ao lado de Liane Venturella. Com direção de Sandra Possani, a montagem entra em cartaz nesta terça (4) e quarta-feira (5), no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), às 19h. Os ingressos estão à venda no site da casa, a partir de R$ 40,00. A peça expõe um dia na vida duas figuras altamente expressivas que rompem a barreira do realismo e estabelecem um jogo teatral. Sumô (Liane Venturella) e Serrote (Nelson Diniz) zelam por um local, que se assemelha a um ferro-velho e está prestes a não existir mais. Eles recebem uma carta de despejo e começam a definir planos para resistir à desocupação. É uma história bem-humorada sobre duas pessoas invisíveis da sociedade. No mesmo mês, nos dias 14 e 15, às 20h, a peça também vai ser apresentada na Zona Cultural, em Porto Alegre.