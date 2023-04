Companhia de Ópera do RS estreia Vissi d'Arte, Vissi d'Amore, de Puccini, no Multipalco

Nesta quinta-feira (6), a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS) estreia Vissi d'Arte, Vissi d'Amore, uma cortina lírica que envolve todos os campos de atuação da jovem cooperativa de cantores líricos gaúchos: fomento, produção, formação e circulação de produções operísticas. A apresentação acontece às 19h no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multilpalco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). Os ingressos estão disponíveis por a partir de R$ 20,00 no site da casa.Composto por árias, duetos e coros de óperas veristas italianas, o espetáculo foi elaborado especialmente para a programação de inauguração do Teatro Oficina Olga Reverbel, localizado no Multipalco Eva Sopher. "Vivi para a arte, vivi para o amor" é o texto da ária mais famosa da ópera Tosca, de G. Puccini, uma das favoritas do público. A personagem central da trama é uma cantora lírica que, nessa ária, expressa com emoção seu ofício artístico, razão de ser da CORS.