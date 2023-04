Orquestra Jovem Recanto Maestro abre inscrições gratuitas para novos alunos

A Orquestra Jovem Recanto Maestro abre inscrições para novos alunos de instrumentos de cordas (violino, viola, violoncelo, contrabaixo), sopros (oboé, clarinete, fagote, trompete, trombone, flauta transversa, tuba) e percussão. As aulas são realizadas nos polos da Orquestra em São João do Polêsine, Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Restinga Sêca, Agudo e Santa Maria. Além do ensino de música, o projeto oferece gratuitamente o acesso ao instrumento e o transporte para os ensaios, realizados aos sábados no Recanto Maestro. A Orquestra recebe alunos a partir de 5 anos de idade, e interessados podem se inscrever pelos telefones 55 99685-6046 e 55 99616-2761



As reuniões de matrícula serão realizadas nas cidades polo ao longo de abril e maio. A partir do ingresso, o aluno precisará aprender princípios da música sem ainda ter definido qual será o seu instrumento. Após, o estudante escolherá seu instrumento e poderá levar o mesmo para casa para praticar. As aulas da Orquestra ao longo do ano acompanham o calendário escolar.