Mostra Mergulho Noturno, com artes de Elaine Tedesco, está em cartaz no Museu do Trabalho

O Museu do Trabalho (Rua dos Andradas, 230) apresenta, até dia 30 de abril, a exposição Mergulho Noturno, de Elaine Tedesco. Com Flávio Gonçalves na curadoria, a mostra traz um recorte da produção em desenho da artista, propondo um percurso não cronológico e reunindo trabalhos de séries desenvolvidas entre 2010 e 2022, incluindo objetos, fotos e um vídeo. A visitação é gratuita e ocorre de terças a sábados, das 13h30min às 18h30min; em domingos e feriados, o horário é das 14h às 18h30min. O destaque da exposição se dá nos primeiros anos de sua produção, no final da década de 1980, quando desenhar significava para a artista uma ação conceitual com o gesto sobre o papel, usando grafite e técnica mista, resultando em peças de grandes dimensões carregadas de materialidade. Elaine Tedesco é professora no Departamento de Artes Visuais, da Ufrgs, onde atua na Graduação e Pós Graduação. Atualmente desenvolve o projeto de pesquisa Imagem Movente, das ações com a câmera à instalação narrativa