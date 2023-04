Sala Redenção apresenta mostra em celebração ao Dia dos Povos Indígenas

A Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) apresenta neste mês de abril uma programação que se propõe a refletir e debater sobre questões suscitadas pelo Dia dos Povos Indígenas (19 de abril). A mostra Cada Canto, Uma História - Parte 1 entra em cartaz a partir desta segunda (3) e permanece até o dia 14, percorrendo a cinematografia produzida no contexto de povos originários de várias partes do mundo, trazendo uma diversidade de culturas e narrativas. Todas as sessões são gratuitas e abertas à comunidade.



Trazendo um reflexão sobre as questões culturais e históricas dos povos indígenas, a programação exibe três trabalhos da diretora Mbyá-Guarani Patrícia Ferreira Pará Yxapy: o longa em quatro partes Nhemongueta Kunhã Mbaraete - Conversas entre Mulheres Guerreiras, e os dois médias-metragens Desterro Guarani e As Bicicletas de Nhanderú. No dia 13 de abril, quinta-feira, às 19h, a exibição dos médias será seguida de um debate com a diretora e com duas integrantes do Tela Indígena.

Confira a programação completa do Cinema Universitário:

RUMBLE - THE INDIANS WHO ROCKED THE WORLD



(dir. Catherine Bainbridge, Alfonso Maiorana | Documentário | Canadá | 2017 | 102 min | cedido por Rezolution Pictures)



O som do rock 'n' roll mudou para sempre com a guitarra distorcida do Link Wray. Décadas depois, seu legado, e os de outros nativos americanos que moldaram a música popular, recebe um reconhecimento atrasado.





03 de abril | segunda-feira | 16h



10 de abril | segunda-feira | 19h







SINAIS DE FUMAÇA



(dir. Chris Eyre | Drama | EUA | 1998 | 89 min)



Saídos de Coeur d'Alene, uma reserva de Idaho, o jovem sério Victor e seu amigo contador de histórias Thomas partem em direção à cidade grande, em busca dos restos mortais do pai de um deles. Nessa jornada, histórias do passado e conflitos do presente virão à tona.





03 de abril | segunda-feira | 19h



06 de abril | quinta-feira | 16h







SESSÃO DE CURTAS CINEMINGA



MUJERES INDÍGENAS Y OTRAS FORMAS DE SABIDURÍA



(dir. David Hernández Palmar, Miguel Iván Ramírez Boscán | Documentário | Colombia/Venezuela | 2010 | 19 min)



O documentário socializa sem perder de vista as implicações do contexto, conjunturas e dinâmicas em que os Wayuu se desenvolvem dentro de seu território e fora dele. Ao mesmo tempo, identifica os padrões de socialização e aplicação de ferramentas das convenções da OIT - Organização Internacional do Trabalho nas oficinas ministradas às comunidades, como elementos de permanência.



+



INDIGENOUS MEDIA POSTCARD FROM NEPAL



(dir. Carlos Gomez | Documentário | Nepal | 2012 | 29 Min)



Por meio de entrevistas com cineastas indígenas do Nepal e de Taiwan e uma visão íntima do Festival Internacional de Cinema Indígena do Nepal, o filme articula a demanda por transmissão culturalmente relevante e construção de comunidades por meio da produção, distribuição e exibição de mídia.

+

NARCISA



(dir. Crisitian Arcos, Juan Carlos Revelo | Drama | Colombia | 2013 | 14 Min)



Narcisa reinterpreta o mito tradicional por trás da fundação de uma comunidade indígena de Pasto. Jovens da comunidade de Pastas/Aldana, em Nariño, Colômbia, adaptam o mito da fundação de sua aldeia aos tempos violentos que viveram em suas vidas. O vídeo é resultado de uma oficina ministrada por cineastas indígenas e não indígenas locais.

+



CONVERSION



(dir. Nanobah Becker | Drama | EUA | 2006 | 9 Min)



Neste curta de ficção, missionários visitam a nação Navajo deixando pegadas devastadoras na vida de uma família.





04 de abril | terça-feira | 16h



05 de abril | quarta-feira | 19h







BEDEVIL



(dir. Tracey Moffatt | Terror | Austrália | 1993 | 87 min)



Três histórias do sobrenatural são contadas nesta antologia. Rick, um menino aborígine que vive perto de um pântano na Ilha Bribie, é assombrado por um soldado americano que se afogou na areia movediça. Ruby e sua família moram em uma casa perto de trilhos de trem abandonados há muito tempo, que ainda carregam aparições fantasmagóricas. Um senhorio tem problemas para despejar os inquilinos de um antigo armazém: um casal que está morto há anos.





04 de abril | terça-feira | 19h



05 de abril | quarta-feira | 16h



11 de abril | terça-feira | 16h







NUMAFUNG



(dir. Nabin Subba | Drama | Nepal | 2001 | 107 min | cedido por Cineminga)



O filme conta a história da jovem Numafung nas colinas do Nepal. Depois de se casar de acordo com a tradição, seu marido morre em um acidente e ela tem que voltar para sua maiti (casa dos pais).





06 de abril | quinta-feira | 19h



10 de abril | sexta-feira | 16h







NHEMONGUETA KUNHÃ MBARAETE - CONVERSAS ENTRE MULHERES GUERREIRAS



(dir. Michele Kaiowá, Graciela Guarani, Patrícia Ferreira Pará Yxapy e Sophia Pinheiro | Documentário | Brasil | 2020 | 202 min)



O filme-carta, realizado a convite do Instituto Moreira Salles, é dividido em quatro partes e parte de uma troca de experiências entre quatro mulheres artistas durante a pandemia. As realizadoras indígenas Graciela Guarani, Michele Kaiowá e Patrícia Ferreira, juntamente com a artista visual Sophia Pinheiro, produziram videocartas relatando o cotidiano e as reflexões surgidas no isolamento, em conversas informais e íntimas, que revelam a luta constante destas mulheres, tanto no âmbito material quanto subjetivo. O título em Guarani Kaiowá e Mbyá, que significa "conversas à toa entre mulheres guerreiras", ilustra bem este aspecto do filme, de relatar essas existências num sentido profundo a partir de uma troca de ideias leve.





Partes 1 e 2 (96 min)



12 de abril | quarta-feira | 19h



14 de abril | sexta-feira | 16h





Partes 3 e 4 (106 min)



13 de abril | quinta-feira | 16h



14 de abril | sexta-feira | 19h







MÉDIAS-METRAGENS DE PATRÍCIA E ARIEL



DESTERRO GUARANI



(dir. Patricia Ferreira Pará Yxapy, Ariel Ortega, Vincent Carelli, Ernesto de Carvalho | Documentário | Brasil | 2011 | 38 min)



Ariel Ortega faz uma reflexão sobre o processo histórico do contato dos Mbya-Guarani com os colonizadores, e tenta entender como seu povo foi destituído de suas terras.



+



AS BICICLETAS DE NHANDERÚ



(dir. Patricia Ferreira Pará Yxapy e Ariel Ortega | Documentário | Brasil | 2011 | 45 min)



Uma imersão na espiritualidade presente no cotidiano dos Mbya Guarani da aldeia Koenju, em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul.





12 de abril | terça-feira | 16h



13 de abril | quinta-feira | 19h - Sessão comentada por Patrícia Ferreira Pará Yxapy e duas integrantes do Tela Indígena