Reabertura da Temporada Cultural do Espaço Cultural Antiga Matriz terá concerto lírico e exposição com obras de Tacho

A nova Temporada Cultural do Espaço Cultural Antiga Matriz, em Dois Irmãos (Av. São Miguel, 473) será lançada no domingo (2). Como atrações de reabertura, o Espaço contará com o lançamento da exposição Tacho e Homem de La Mancha, às 18h, e com o concerto lírico Il Gioco dell'Amore da Orquestra Lux Sonora, às 19h. A noite de lançamento dá início à temporada que se estenderá até novembro, com atividades mensais e gratuitas.A exposição Tacho e Homem de La Mancha, com curadoria de Luciana Nunes e Angelo Reinheimer, reúne desenhos e cartuns centrados na figura de Dom Quixote. As aventuras do icônico personagem criado pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes, que vivia a combater moinhos de vento imaginando-os como dragões, inspiraram Tacho em suas obras. Já o concerto lírico Il Gioco dell'Amore (O jogo do amor), da Orquestra Lux Sonora, são apresentadas peças de compositores como Monteverdi, Caccini, Dowland, Uccellini, Rameau e Boismortier. A apresentação é conduzida pela trama poética do amor romântico e suas difíceis regras. Serão obras da música barroca vocal e instrumental que abordam a experiência humana desse sentimento arrebatador, desde o encantamento inicial dos enamorados até a decepção e a derradeira separação dos amantes.