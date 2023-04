Porto Alegre Consort apresenta músicas de Bach em concerto de Páscoa

Abrindo a temporada de concertos de 2023, o grupo Porto Alegre Consort, sob a regência de Diego Schuck Biasibetti, apresenta obras de Bach para celebrar a Páscoa. O espetáculo acontece nesta terça-feira (4), às 20h, no Centro Cultural 25 de julho (Rua Germano Petersen Júnior, 250). Os ingressos estão à venda no Sympla, a partir de R$ 20,00.A Páscoa é a celebração de um dos eventos mais significativos para o Cristianismo, o concerto reforça a natureza da realização e divulgação da música antiga e sacra para a qual o Grupo Porto Alegre Consort se dedica. Grandes compositores escreveram música sacra, principalmente no período barroco, pois era uma época de conflitos espirituais e religiosos. Bach compôs, sem dúvida, o maior acervo de composições sacras. O concerto inicia com a apresentação do Moteto Jesu, Meine Freude (Jesus, minha alegria) e segue com o destaque do programa para a Cantata Christ lag in Todesbanden BWV 4 (Cristo jazia em ataduras de morte).