Mack McDonald traz seu blues a Porto Alegre em show no Instituto Ling

Em sua primeira turnê no Brasil, o guitarrista estadunidense Mack McDonald passará por Porto Alegre para uma apresentação especial no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). O show será nesta terça-feira (4), às 20h, trazendo o repertório autoral do instrumentista e clássicos do blues assinados por nomes como Tommy Johnson, Blind Lemon Jefferson, Elmore James e Ray Charles. Os ingressos custam R$ 50,00 com opções de meia-entrada, e podem ser adquiridos no site ou na recepção da casa.Nascido na Georgia, Sean Alexander McDonald dominou desde cedo uma variedade de estilos, de Robert Johnson a T-Bone Walker, do velho country blues a Chuck Berry. Como muitos músicos, ele começou na igreja e desfrutou do apoio de uma família musical. Mack, que também canta e toca piano e gaita, sempre soube que queria ser músico e desde a infância toca jazz para a família em casa.