Ói Nóis Aqui Traveiz comemora 45 anos com peça gratuita sobre a vida de Marighella

O Amargo Santo da Purificação - uma visão alegórica e barroca da vida, paixão e morte do revolucionário Carlos Marighella, uma criação coletiva para teatro de rua da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, se apresenta gratuitamente neste domingo (2), às 17h, no Parque da Redenção (Av. João Pessoa, s/n), ao lado do espelho d'água. A encenação celebra os 45 anos do Ói Nóis Aqui Traveiz e marca a abertura do projeto Caminho para um teatro popular, que percorrerá diversos bairros populares da nossa cidade com espetáculos teatrais. A encenação de teatro de rua foi premiada como o melhor espetáculo do teatro gaúcho em 2009, além dos prêmios Açorianos de melhor produção, figurino, trilha sonora (Johann Alex de Souza) e melhor atriz (Tânia Farias). Agora, em nova e necessária montagem, abre outra janela poética e sensorial para contar a história de Marighella, saudando os dias melhores que virão com a eleição de um governo democrático.