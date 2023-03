Adriana Calcanhotto abre a quarta temporada do podcast A História do Disco, que estreia nesta sexta (31)

Na sexta-feira (31), o podcast A História do Disco volta às plataformas de áudio para a estreia da quarta temporada do programa, que contará com a participação de Adriana Calcanhotto, falando sobre seu novo álbum, Errante, que tem lançamento na mesma data. O encontro ocorreu em fevereiro no Rio de Janeiro. Os próximos episódios já estão confirmados e contam com entrevistas com Jards Macalé, Xênia França, André Abujamra e Denise Fraga, veiculados às quintas-feiras em mais de dez plataformas de áudio. Falar sobre a relação emocional com a música através de um álbum - essa é a provocação e o ponto de partida do podcast. Lançado em 2020, o programa é um dos mais ouvidos na categoria 'música' do Brasil, com 109 episódios veiculados e mais de 6800 minutos de conteúdo produzido, o equivalente a mais de 150 discos de vinil.