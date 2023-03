Shopping Iguatemi tem programação especial com contação de histórias para a Páscoa

Para festejar a Páscoa, o Iguatemi Porto Alegre (Av. João Walling, 1800) recebe uma atração lúdica para encantar crianças e adultos de todas as idades. Artistas do Grupo D’Arte Multiarte, vão interagir com os clientes nos corredores, cantando e convidando para se juntarem a eles, em um espaço montado para contação de histórias. As atividades têm início neste sábado (1) e vão até o dia 9 de abril. As atividades são gratuitas.



As fábulas de Páscoa serão guiadas pela personagem Madame Piquenique. O evento traz inúmeras atrações, como contação de histórias e pinturas de rosto. As interações estão programadas para acontecer em quatro horários ao longo dos nove dias: 13h, 15h, 17h e 19h. O espaço para contação de histórias está instalado no 2º piso do shopping, perto da loja Sephora. No local, também há bancos e espaços para brincadeiras e pinturas de rosto.