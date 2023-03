Ballet Vera Bublitz se apresenta no Rio de Janeiro

O Ballet Vera Bublitz é uma das atrações da gala do festival do Conselho Brasileiro de Dança, no Rio de Janeiro. O grupo de mais de 30 bailarinas, acompanhadas da diretora Vera Bublitz e das professoras Daniely Loreno, Maria Eduarda Nunes Santos, Nathalia Nicolaiewsky e Simone Andreola, embarca nesta sexta-feira (31), para participar do Festival CBDD-RJ, que ocorre no sábado (1) e domingo (2), no Theatro Tiago de Mello.Na abertura, Júlia Quinto apresenta o Pas de Deux La Fille Mal Gardée, ao lado de Luiz Paulo Martins, bailarino principal cedido pelo Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Outro destaque do Ballet Vera Bublitz na competição é a apresentação da bailarina Catarina Costa no Pas de Deux Diana e Acteon, ao lado do primeiro bailarino Paulo Rodrigues, cedido pela Cia. Adriana Assaf, de São Paulo. Catarina também dança a coreografia contemporânea Depois do Silêncio, de Carol Segurado.A escola apresenta ainda o Pas de Trois Lago dos Cisnes com as bailarinas Maria Carolina Bianchi e Bárbara Valente com o bailarino convidado Michel Vargas. Maria Carolina dança também o solo contemporâneo Simbiose, e Bárbara, o solo contemporâneo Felicitá. As duas coreografias de Carol Segurado.Entre as apresentações de grupo na mostra competitiva estão também coreografias como Detedivas, Aeromoças, O Circo e o Pas de Trois Mirlitons. Destaque ainda para as solistas Ana Clara Farias, Fernanda Guedes, Isabele Ribeiro, Isabeli Greff, Joana Coelho, Liz Dias, Maria Amélia Beretta e Victoria Ruhl Rosa.