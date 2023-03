Pinacoteca Ruben Berta promove mostra Editorial Independente

A primeira edição da Mostra Editorial Independente será realizada neste sábado, 1º, na Pinacoteca Ruben Berta (rua Duque de Caxias, 973 – Centro Histórico). A iniciativa conta com as editoras literárias Mínimo Múltiplo, Casa 29, Avec, Boaventura e Arte Em Livros. As casas editoriais gaúchas vão mostrar uma seleção de seus trabalhos, das 10h às 17h, e vender exemplares com desconto.

Além dos livros, haverá outras grandes atrações: um pocket show e bate-papo sobre a relação entre música e literatura com o violonista Rodrigo Nassif e exposições de telas do artista visual Marcelo Pferscher e de trabalhos dos ilustradores Beto Soares, CDD’Vaz e Mauro Freitas.



O objetivo da Mostra Editorial Independente é reunir pessoas interessadas em literatura e arte, proporcionando diálogo entre autores, editores e leitores. A lista de títulos é bastante eclética e a sua diversidade contempla todos os públicos (inclusive, o infantil), com romances, contos e poesia de autores residentes em Porto Alegre, de fora da Capital e também do exterior.