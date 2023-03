O Butiá recebe show do Quartchêto e sunset no final de semana

Abrindo a programação de abril, o Butiá (Rod. Frei Pacífico, 4.100) traz música e gastronomia de qualidade para embalar os finais de tarde. Para acompanhar o tradicional almoço e as famosas cestas de piquenique, a fazenda à beira do Guaíba terá, no sábado (1), sunset com DJ Gabriel Bernardo, das 15h às 19h, e apresentação do conjunto Quartchêto, no domingo (2), a partir das 18h. Os ingressos custam R$90 e estão disponíveis no site Gabriel Bernardo é um dos grandes nomes da nova safra de DJs do circuito alternativo brasileiro, com destaque para sua atuação como fomentador cultural em Porto Alegre. Artista versátil e aficionado pesquisador, constrói sets com influência do Jazz, e traços da música tradicional de vários cantos do globo, apresentando no seu acervo de discos sons garimpados durante as andanças pelo país. Com mais de 20 anos de trajetória e discos premiados nos Prêmios Açorianos, o Quartchêto volta ao Butiá após dois anos. Os músicos se apresentam pela segunda vez no local, sendo a primeira marcada pelo recorde de público e por ser última banda a se apresentar antes do início da pandemia.