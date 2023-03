Com 10 horas de shows, Extrema Music Festival acontece neste sábado em Maquiné

O litoral norte gaúcho se prepara para receber neste final de semana o maior festival de música regional do Rio Grande do Sul. Neste sábado (1), sete dos principais nomes da música gaúcha atual vão se reunir na estreia do Extrema Music Festival, em Maquiné. O evento acontece no CTG Devotos da Tradição (RS-484, 2076) e começa a partir das 19h. Os ingressos estão à venda no Sympla por R$ 40,00. Buscando celebrar a música gaúcha, o festival terá duração de aproximadamente 10 horas com shows de Musical JM, Jonathan Pacheco, Grupo Bailaço, Gabriel Expresso, Kauan Furacão, Banda Vanera e da cantora Rê Viera, que se apresentam sem intervalo entre um show e outro. Serão montados dois palcos com uma mega estrutura de som, luz e imagem, para garantir que a música não pare.