Nome crescente na cena musical porto-alegrense, Anna Perin lança seu primeiro EP, Brasa, nesta quinta-feira (30). O trabalho vem sendo divulgado desde 2022 através dos singles Brasa, Na Tua Mão e o mais recente, Não Nega, e agora chega em todas as plataformas digitais de música.



Os singles, junto de duas músicas inéditas, compõem o EP que narra as sensações cotidianas de desejos e sonhos, a intensidade de se relacionar e de pulsar vida. Entre brasilidades e pop, dialoga sonoramente com Céu, Duda Beat, Carol Biazin, Billie Eilish, The Weeknd e Dua Lipa. Em breve a artista vai anunciar a agenda de shows de lançamento que começa no dia 18 de maio com apresentação no Agulha.

Cantora, compositora e produtora musical, Anna Perin nasceu em Porto Alegre e é formada em Música Popular pela Ufrgs e Escrita Criativa pela Pucrs. Sua forte relação com a arte vem organicamente desde a infância, tanto por crescer em meio a uma família de músicos, quanto pela própria inquietação individual. A artista de 25 anos encontrou seu pertencimento no mundo cantando, tocando instrumentos, performando, escrevendo, compondo canções e arranjando, se entregando ao universo artístico por inteiro. Anna busca, com a sua arte, gerar impacto e conexão, com melodias que fiquem na cabeça e com letras que cativem os ouvintes.