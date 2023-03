Canal Brasil exibe Mostra Indígena durante o mês de abril

No mês em que celebramos o Dia do Indígena (19 de abril), o Canal Brasil preparou uma mostra para incentivar o debate fundamental sobre a preservação da memória e das relações de poder entre colonizadores, órgãos oficiais e as populações nativas do Brasil. Durante o mês de abril, nos dias 1, 8 e 15, a partir das 17h, será exibida uma programação especial com documentários e longas de ficção que tratam da temática da causa indígena.Entre os filmes selecionados para a mostra estão Terra Dos Índios e Da Terra Dos Índios Aos Índios Sem Terra, de Zelito Viana, além de A Febre, premiado nos Festivais de Cinema de Locarno, de Chicago e de Brasília. Além da mostra especial, a memória e a luta dos povos originários estarão presentes na programação do Canal Brasil na faixa É Tudo Verdade com os longas inéditos Gyuri e Segredos do Putumayo, além do filme Segredos do Putumayo. Confira a programação completa: