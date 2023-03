Artista uruguaio Pablo Vares faz apresentação única no Tablado Andaluz

Neste sábado (1), às 21h, Pablo Vares se apresenta no Tablado Andaluz (Av. Venâncio Aires, 556). Músico, compositor, produtor e diretor musical natural do Uruguai, Pablo é violonista flamenco com mais de dez anos de experiência dentro e fora do âmbito tradicional, em constante pesquisa e transformação. A apresentação tem couvert artístico de R$ 25,00. Radicado no Brasil desde 2012, trabalha por todo o território nacional com mais de quinze companhias de dança flamenca em turnê, chegando a receber uma indicação ao prêmio Açorianos por melhor trilha sonora. Também já foi indicado a dois prêmios de melhor trilha sonora de peças de teatro, tendo trabalhado com grandes nomes como Rosamaria Murtinho, Leticia Spiller, Bruno Fagundes e Jorge Farjalla. Compõe trilhas para o cinema e está vinculado a instituiçoes de renome como o Instituto Cervantes, o Sindicato Nacional dos Compositores Musicais e diferentes universidades.