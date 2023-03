Memória Sufocada estreia nos cinemas nesta quinta (30) e traz a história da Ditadura a partir de imagens da internet

Contando com a primeira equipe de cinema a filmar dentro do DOI-CODI de São Paulo, o documentário Memória Sufocada olha a história da Ditadura Militar e a tortura no Brasil a partir da perspectiva do presente. O longa faz sua estreia nos cinemas nacionais nesta quinta-feira (30), véspera do aniversário do Golpe Militar. Produzido a partir de materiais da internet, o documentário traz narrativas distintas do passado, mas que iluminam os dias de hoje. Dirigido por Gabriel Di Giacomo, o longa-metragem conta com um rico material, que foi encontrado hospedado na internet, tornando-se uma regra para a estruturação: só conteúdos que estavam disponíveis para qualquer internauta. A partir disso, descortina os horrores da Ditadura que, às vezes, são descritos de outra forma.O processo do longa começou com leituras de livros e textos sobre a Ditadura, acesso aos documentos da Comissão da Verdade, apreciação de filmes e um contato inicial com pesquisadores do tema. Quando o diretor percebeu que seria inviável produzir o documentário da forma tradicional por conta do isolamento social provocado pela pandemia de COVID-19, ele o fez da única maneira possível naquele momento, mergulhando em uma pesquisa de vídeos da internet e se deparando com um acervo incrível de imagens da Comissão Nacional da Verdade e do Arquivo Nacional.