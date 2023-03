Peça Beije Seu Preto em Praça Pública é encenada gratuitamente pela Mostra DAD 25 Anos

Nesta sexta (31), sábado (1) e domingo (2), sempre às 20h, acontecem as apresentações gratuitas do espetáculo teatral Beije Seu Preto em Praça Pública, atividade da Mostra DAD 25 Anos. As apresentações acontecem na La Photo Galeria (Travessa da paz, 44). A direção é de Bruno Fernandes e Fernanda Fiuza e o elenco conta com o ator Rafael Domingues. O texto encenado é estruturado em cartas destinadas à Madame Satã, figura marginal carioca que personifica a potência do sujeito negro, e gay, em suas múltiplas dimensões. A interdição dos afetos é tema não apenas da correspondência entre o protagonista anônimo que figura no palco e seu interlocutor mítico – que figura no imaginário cultural brasileiro –, mas também do próprio espetáculo, cuja beleza reside na fusão das impossibilidades do amor com a coragem de ser bicha, e preta, numa sociedade em que tais marcas são violentadas a cada instante.