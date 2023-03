Danilo Cutrim em momento solo

Danilo Cutrim apresenta Azul, álbum de estreia de sua carreira solo, nesta sexta-feira no Agulha (rua Conselheiro Camargo, 300). Depois do consagrado pop punk do Forfun, o artista mais uma vez se renova em sua multiplicidade, desta vez sozinho. O show começa às 21h e tem ingressos disponíveis no Sympla, com valores a partir de R$ 20,00. Música popular brasileira é o que propõe Danilo neste trabalho, que viaja desde balanços como Somos Um, single de estreia, ritmos afro-brasileiros em Vai Cair e no ijexá Encontro de Almas, no forró à lá Gilberto Gil em Falar com Deus e finalmente até o samba e a bossa nova em Ao Lado Teu e Meu Jardim. O álbum, com 12 faixas, está nas plataformas digitais.

Sintrajufe/RS recebe Marietti Fialho

Na próxima sexta-feira, às 19h30min, a cantora e compositora Marietti Fialho e a Cia. Luxuosa tocam no Salão Multicultural Alê Junqueira, do Sintrajufe/RS (rua Marcílio Dias, 660). Trazendo canções autorais e releituras, o show tem entrada gratuita e aberta à comunidade - como contribuição, é desejável a doação de absorventes higiênicos. Marietti Fialho foi ganhadora do Açorianos de Música, na categoria Melhor Intérprete de Pop Rock (2000), e é referência na cena musical do Sul do Brasil. Em seu repertório, ela inclui samba, reggae, MPB e groove. A artista estará acompanhada da Cia. Luxuosa, com Claudio Costa (violão e voz) e Marcio Bandeira (bateria). Durante o evento, estarão à venda comidas, lanches e bebidas produzidos pelo coletivo de economia solidária Orquídea Libertária.

