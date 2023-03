Premiado em Gramado, longa acreano Noites Alienígenas chega aos cinemas de Porto Alegre

Em sua estreia mundial no Festival de Gramado, Noites Alienígenas, de Sérgio de Carvalho, se tornou o primeiro longa do Acre a ser premiado no evento. O filme levou os Kikitos de Melhor Filme, Ator (Gabriel Knoxx), Atriz Coadjuvante (Joana Gatis), Ator Coadjuvante (Chico Diaz), Menção Honrosa ao ator Adanilo Reis, e o prêmio do Júri da Crítica. Noites Alienígenas, agora, poderá ser conferido nos cinemas a partir desta quinta-feira (30).Lançado exclusivamente no Acre na semana passada, o filme fez um enorme sucesso, com salas lotadas em sua pré-estreia, e também ficou entre as três melhores médias da semana, junto de John Wick 4: Baba Yaga e Shazam! Fúria dos Deuses. Houve, ainda, a promoção de sessões solidárias com doações para as vítimas das enchentes em Rio Branco.O filme retrata o lado urbano da cidade de Rio Branco, trazendo personagens cujas vidas são marcadas pela mudança da rota do tráfico que começa a passar pela região. O roteiro, assinado por Carvalho, Camilo Cavalcante e Rodolfo Minari, parte de um livro homônimo escrito pelo diretor. Mas, como ele mesmo deixa claro, livro e filme são coisas distintas.