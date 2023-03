Concerto de Páscoa é apresentado no Salão Nobre da Catedral Metropolitana

Como parte das celebrações da Páscoa, os grupos vocais Madrigal Nestor Wennholz e Coral Porto Alegre apresentam o Concerto de Páscoa. O evento ocorre neste sábado (1), às 19h, no Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre (Rua Duque de Caxias, 1047), e conta com a participação dos solistas Andiara Mumbach (soprano), Angela Diel (contralto), Lucas Alves (tenor) e Eduardo Linn (barítono). Os ingressos custam a partir de R$25,00 e podem ser adquiridos no dia e no local do evento ou, de forma antecipada, pelo Sympla. Também participam do concerto os músicos convidados: Lúcia Carpena e Claudia Schreiner (flauta doce), Diego Biasibetti e Hans Twitchell (viola da gamba), Tácio Vieira (violoncelo), Alexandre Ritter (contrabaixo) e Fernando Rauber (órgão).