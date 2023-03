Dançarinos promovem espetáculos de rua em dois pontos da cidade neste fim de semana

Sete bailarinos convidam o público a dançar nas escadarias do Viaduto Otávio Rocha e na Orla do Gasômetro. Transmobilização é uma intervenção cênica ao ar livre que reúne artistas de dança urbana. Juntos, eles remixam diversos estilos, como house dance e hip hop, e instalam-se em formato circular envolvendo o público. O grupo se apresenta neste sábado (1), às 18h30min, no Viaduto Otávio Rocha, em frente ao Bar Armazém Porto Alegre (Av. Borges de Medeiros, 786) e no domingo (2), às 18h30min, na Orla do Gasômetro, em frente ao Bar Soulz (Av. Edvaldo Pereira Paiva, 71). As apresentações são gratuitas. O espetáculo prevê um assalto poético na atenção e no coração de quem passa pela cidade, desafiando o estado permanente e funcional de ruas e espaços públicos. A ideia é convidar quem assiste para dançar, mesclando as coreografias dos bailarinos e os passos dos espectadores, criando novas fotografias e traçados no tecido urbano.