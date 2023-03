Ícone do rap nacional, Emicida faz show no Araújo Vianna

Neste final de semana, um dos maiores nomes do rap atual, o paulista Emicida desembarca em Porto Alegre para apresentar o espetáculo AmarElo. No sábado (1), às 21h, e domingo (2), às 20h, o Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685) recebe o artista para um show que traz as canções do álbum, como a faixa-título e Quem Tem Um Amigo (Tem Tudo), intercaladas com sucessos que marcaram a carreira do cantor. Os ingressos estão disponíveis para compra na Sympla, a partir de R$ 65,00.Para um mundo em decomposição, Emicida optou por escrever como quem manda cartas de amor. O resultado desse exercício é o novo projeto de estúdio do rapper paulista, AmarElo, em que ele propõe um olhar sobre a grandeza da humanidade. Agora, o artista leva este trabalho para os palcos. O show tem se revelado uma grande experiência, uma celebração com contornos de comunhão.