Ibero-América na tela grande

Obra de estreia do gaúcho Giovani Borba como roteirista e diretor de um longa-metragem, Casa Vazia (2021) terá sua primeira exibição em Porto Alegre às 19h30min desta quinta-feira (30), na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085 - Centro Histórico). Produzido pela Panda Filmes, o trabalho conquistou prêmio de Melhor Fotografia no Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro 2021. Rodado no extremo-sul do Estado, explora uma linguagem híbrida entre ficção e documentário para abordar o empobrecimento da população em regiões agrícolas, marcadas pelo avanço da tecnologia e das desigualdades sociais. A sessão desta quinta-feira integra a mostra de curtas e longas-metragens que vem sendo exibida desde o último dia 23, dentro da programação do 1° Encontro dos Festivais Ibero-americanos de Cinema. Os ingressos são gratuitos, e a senha deve ser retirada uma hora antes na bilheteria do espaço cultural.

A primeira parte do evento encerrou nessa segunda-feira (27), após cinco dias de painéis temáticos e reuniões entre programadores e curadores de grandes festivais de países onde o idioma predominante é português ou espanhol. Contando com um total de 47 sessões programadas, a mostra de filmes segue até a próxima quarta-feira (5). Todas as obras selecionadas foram destaque em festivais nacionais e internacionais, dentre as quais estão os longas brasileiros Noites Alienígenas (2022), grande vencedor da última edição do Festival de Gramado; e Marte Um (2022), indicado ao Oscar 2023 como melhor filme internacional, representando o Brasil.

Além desses títulos mais conhecidos do grande público, os expectadores estão tendo a oportunidade de entrar em contato com uma série de produções que ainda não chegaram nas telas grandes. Entre elas estão ainda os longas Vazio (2021, Equador / Uruguai), Desterro (2020, Brasil / Portugal / Argentina) e Inseparáveis (2021. Argentina), só para citar alguns exemplos.

Evento realizado pela Fundação Cinema RS (Fundacine) em parceria com a Coordenação de Cinema e Audiovisual da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, o 1º Encontro dos Festivais Ibero-americanos de Cinema (EFIC) reuniu, na última semana, uma série de profissionais do setor audiovisual da Ibero-América, incluindo diretores artísticos de produções que estão sendo exibidas e gerentes dos principais festivais cinematográficos realizados na região, a exemplo do DocLisboa, Cine Ceará, Festival do Rio, Festival de Guadalajara, DocMontevideo, FRAPA, Festival de Cinema de Gramado, FAM, BAFICI, Olhar Festival Internacional de Cinema de Curitiba, Mostra Internacional de São Paulo, FicValdivia, Cine Esquema Novo, FECCI, Festival de Cinema da Fronteira, Tela Indígena, Fantaspoa, Janela Internacional de Cinema, Santa Maria Vídeo e Cinema, entre outros.

A iniciativa - que conta com financiamento do Pró-Cultura/Sedac-RS e tem patrocínio da CEEE Grupo Equatorial Energia - contou também com a participação de representantes de órgãos oficiais, como a Ancine e o Iecine, e oportunizou debates em torno do cinema documental, do potencial das obras ibero-americanas no circuito internacional de festivais; das políticas públicas de fomento e a presença dos filmes brasileiros em festivais internacionais, entre outras pautas.

Presente no evento, o diretor do longa Marte Um, Gabriel Martins, destacou, durante painel que tratou do papel dos festivais no lançamento de filmes e sua inserção mercado brasileiro, que a passagem do seu longa pelo Festival de Gramado foi fundamental para a divulgação do trabalho. "Tivemos muita visibilidade, o que é incrível para uma produção na qual a grande maioria das pessoas não conhece o diretor", afirmou. O realizador ponderou que, no entanto, a obra dele só foi viabilizada graças a editais de financiamento lançados antes de 2016, que "deram foco e dinheiro para produções fora do eixo (comercial)".

"Também acredito que há um universo muito grande de cineastas 'batendo na porta' dos principais festivais (como os de Brasília e Gramado), enquanto existe mercado para outros eventos do gênero no País", destacou Martins, emendando que também os realizadores destas iniciativas "precisam descentralizar" o pensamento e entenderem que há "público para mais festivais". Argumentando que por conta desta procura acirrada muitos filmes não são selecionados, o diretor de Marte Um pontuou que "é possível" que algumas boas obras acabem ficando invisíveis aos olhos do público e do mercado. "Acaba sendo uma grande disputa que, ao meu ver, não é saudável. O ideal seria encontrar um meio de democratizar mais o espaço do cinema brasileiro", opinou.

Por sua vez, o jornalista Marcos Santuario, curador do Festival de Cinema de Gramado, garantiu que todos os curadores da competição da Serra Gaúcha, além de assistirem a todos os trabalhos enviados por realizadores, mesmo antes de inscritos, também pesquisam os diretores, roteiristas e realizadores brasileiros e costumam frequentar outros festivais, para que "nada escape do radar". "Temos uma responsabilidade enorme, sabemos que é preciso estar atento para não fechar caminhos (de quem tem potencial para despontar)".

Em sua fala durante o painel O processo curatorial e sua influência na programação de Mostras e Festivais,

Mostras e Festivais, a historiadora, pesquisadora e crítica cultural Lorenna Rocha (curadora do Janela Internacional de Cinema do Recife) destacou que a representatividade presente hoje em dia na programação do evento é resultado de uma reflexão a partir de uma série de tensões raciais e de classe que aconteciam no início da trajetória da iniciativa. Já o diretor executivo do Cine Ceará, Wolney Oliveira, resumiu que o festival optou por mostras competitivas, onde são inclusos no máximo oito longas-metragens ibero-americanos, a partir de uma descentralização geográfica (com uma média de um filme por país); e que a iniciativa prima por inserir filmes de diretoras mulheres. "Uma característica fundamental é que sejam trabalhos inéditos", destacou. O mesmo acontece para o caso da mostra de curtas-metragens.

Representante o Festival de Cinema e Cultura Indígena, a jornalista Renata Tupinambá apontou que, para além da diversidade, a iniciativa busca também focar na cosmopolítica dos filmes, ou seja: desacelerar os raciocínio e criar a oportunidade para a emergência de uma sensibilidade "um pouco diferente dos problemas e situações que nos movem". "Buscamos dar luz ao cinema indígena para além da etnologia e do lugar de fala, a proposta principal é difundir o chamado para o despertar da sociedade para a nossa espiritualidade."



No painel que tratou das trajetórias do cinema independente, o cineasta Zeca Brito (Festival Internacional de Cinema da Fronteira) observou que os festivais de cinema impulsionam, inclusive, a criação de faculdades voltadas para o setor, a exemplo do que aconteceu nos últimos anos em alguns municípios gaúchos. "A partir do momento que mais gente começa a produzir, o mercado se expande, automaticamente."

