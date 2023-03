Marietti Fialho e Cia. Luxuosa se apresentam no Sintrajufe/RS, nesta sexta (31)

Na próxima sexta-feira (31), às 19h30min, a cantora e compositora Marietti Fialho e a Cia. Luxuosa se apresentam no Salão Multicultural Alê Junqueira, do Sintrajufe/RS – Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União no RS (Rua Marcílio Dias, 660). Trazendo canções autorais e releituras de clássicos, o show tem entrada gratuita e aberta à comunidade, mas quem desejar contribuir com ingresso solidário, pode fazer a doação de absorventes higiênicos, que serão encaminhados a instituições que deles necessitam.Marietti Fialho foi ganhadora do Prêmio Açorianos de Música, na categoria Melhor Intérprete de Pop Rock (2000), e é uma referência na cena musical do sul do Brasil. Em seu repertório, ela inclui samba, reggae, MPB e groove. A artista estará acompanhada dos músicos da Cia. Luxuosa, Claudio Costa (violão e voz) e Marcio Bandeira (bateria). Durante o evento, estarão à venda comidas, lanches e bebidas produzidos pelo coletivo de economia solidária Orquídea Libertária.